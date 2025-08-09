Ataşehir’de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Ataşehir’de, O-1 Çamlıca Bağlantısı Anadolu Otoyolu Kavşağı mevkiinde saat 14.00 sıralarında korkutucu bir olay yaşandı. 34 ERZ 676 plakalı Wolkswagen marka otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, alevleri fark ederek aracı yol kenarına çekip yanındakilerle birlikte dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında polis, güvenlik önlemi olarak trafiği tek şeride düşürdü. Yanan otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA