Adıyaman Gölbaşı’nda İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Kahramanmaraş istikametinden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, 9 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı yönüne seyreden Vural A. idaresindeki 33 VEC 10 plakalı otomobil ile Cuma G.’nin kullandığı 06 BIF 862 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazada yolcu olarak bulunan Hüsne Ş. ve Mina Ada D. yaralandı.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi verilmezken, tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, kaza mahallinde inceleme yaparak olayın nedenini ve sorumlularını belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adıyaman Trafik kazası
