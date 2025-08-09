Sakarya Karasu'da Feci Kaza: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 83 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 20 yaşındaki otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Sakarya Karasu'da Feci Kaza: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 kara yolu Yuvalıdere Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinde seyir halinde olan 20 yaşındaki F.Ç.’nin kullandığı otomobil, 83 yaşındaki A.R.A.’nın kontrolündeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen A.R.A., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü F.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da 3 Araç Birbirine Girdi! 2’si Çocuk 5 YaralıAksaray’da 3 Araç Birbirine Girdi! 2’si Çocuk 5 YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Sakarya Trafik kazası
Elazığ’da Feci Kaza: İstinat Duvarından Düşen Kişi Ağır Yaralandı Elazığ’da Feci Kaza: İstinat Duvarından Düşen Kişi Ağır Yaralandı
9 Ağustos’ta Hangi Burçlar Şanslı Olacak? 9 Ağustos’ta Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Adıyaman Gölbaşı’nda İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı Adıyaman Gölbaşı’nda İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!