Sakarya Karasu'da Feci Kaza: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 kara yolu Yuvalıdere Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinde seyir halinde olan 20 yaşındaki F.Ç.’nin kullandığı otomobil, 83 yaşındaki A.R.A.’nın kontrolündeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen A.R.A., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü F.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA