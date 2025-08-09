Elazığ’da Feci Kaza: İstinat Duvarından Düşen Kişi Ağır Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’ın Safran Mahallesi’nde, 9 Ağustos 2025 gecesi yaşanan talihsiz bir olay yürekleri ağza getirdi. Aşık Veysel Şatıroğlu Caddesi’nde, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun ağır olduğunu belirtirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatarak, kazanın nasıl meydana geldiğini ve çevresel faktörleri araştırmaya başladı.

Kaynak: DHA