Erzurum Aşkale’de Freni Boşalan Tır Dehşet Saçtı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Tercan-Aşkale istikametinde seyir halinde olan yabancı plakalı bir tır, 2057 rakımlı Tepebaşı mevkiinden inişe geçtiği sırada frenlerinin boşalmasıyla kontrolden çıktı. Hızla aşağı doğru ilerleyen tır, sürücüsünün tüm çabalarına rağmen durdurulamadı. Sürücü, yol boyunca korna çalarak diğer araçları uyarmaya çalışsa da, ilçe girişindeki kısa mesafede hızını kesemedi.

Tır, Aşkale ilçe girişinde, Karayolları mevkiindeki trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile ve ardından başka bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki refüje çıkarak yan yatan tır, adeta dehşet saçtı. Kazada tır sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak ilk müdahaleyi yaptı.

Sürücü, önce Aşkale Devlet Hastanesi’ne, ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Erzurum’daki bir hastaneye sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedilirken, çarpmanın etkisiyle otomobil ve diğer kamyonda ciddi maddi hasar oluştu. Tırın yan yatması nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

BÖLGE SAKİNLERİNDEN KAÇIŞ RAMPASI TALEBİ

Tepebaşı mevkiinde daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirten bölge sakinleri, bu tür olayların önüne geçilmesi için acilen önlem alınmasını istedi. Özellikle yüksek rakımlı bu bölgede, freni boşalan ağır tonajlı araçların kontrolünü kaybetmesi sıkça görülen bir sorun. Vatandaşlar, kazaların önlenmesi için Tepebaşı mevkiine bir kaçış rampası yapılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Bölge sakinlerinden biri, “Bu yol, ağır vasıtalar için çok tehlikeli. Kaçış rampası olsa bu kazaların önüne geçilebilir. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz” dedi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, tırın fren sisteminde yaşanan teknik arızanın detaylı inceleneceği belirtildi.

Kaynak: İHA