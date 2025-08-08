Konya’da Feci Kaza: Otomobil Şarampole Devrildi, 5 Kişi Yaralandı

Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 3 kişi ileri tetkik için Konya'ya sevk edildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir-Derebucak-Antalya kara yolunda bulunan Gembos Ovası mevkisinde gerçekleşti.

R.K. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araç ters dönerken, sürücü R.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.K., G.K., Y.E.K. ve Y.D. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 kişi, acil servisteki müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, aracın çekici yardımıyla kaldırılması sağlandı. Kazanın nedeni ile ilgili teknik incelemeler başlatıldı.

