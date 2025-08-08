Kahramanmaraş’ta Yıkım Faciası: Operatör Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ta kontrollü yıkımı yapılan binanın çökmesi sonucu operatör yaşamını yitirdi. Enkaz altında kalan 30 yaşındaki Önder Pınarcı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta kontrollü yıkımı yapılan 15 katlı bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Önder Pınarcı yaşamını yitirdi.

Olay, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan eski bir yurt binasında meydana geldi. Depremler sonrası ağır hasar aldığı tespit edilen yapının yıkım çalışmaları sırasında bina aniden çöktü. Göçük altında kalan 30 yaşındaki iş makinesi operatörü için kurtarma ekipleri seferber oldu.

AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucu operatör Önder Pınarcı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Pınarcı’nın naaşı hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

