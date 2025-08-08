Karabük İki Gündür Yanıyor: Yemyeşil Ormanlar Küle Döndü

Karabük’ün Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda 5 Ağustos’ta kontrol altına alınan yangın yeniden başladı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyük ölçüde çevrelendi. Vali Mustafa Yavuz, riskin azaldığını ve vatandaşların evlerine döndüğünü açıkladı. Bölgeden gelen fotoğraflar ise yürekleri yaktı...

Son Güncelleme:
Karabük İki Gündür Yanıyor: Yemyeşil Ormanlar Küle Döndü
Karabük’ün merkeze bağlı Arıcak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda 5 Ağustos’ta kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve hava unsurları sevk edildi. Yangınla mücadele zorlu arazi koşullarında sürdürülüyor.

Karabük İki Gündür Yanıyor: Yemyeşil Ormanlar Küle Döndü - Resim : 1

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Vali Mustafa Yavuz, Yeşilköy jandarma uygulama noktasında yaptığı açıklamada, yangının daha önce yanan alanın üst kısmında yeniden başladığını ve tüm kurumların derhal müdahaleye geçtiğini belirtti. Ekiplerin karadan ve havadan yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Yavuz, özellikle rüzgarın yön değiştirmesinin müdahaleyi zaman zaman zorlaştırdığını söyledi.

Karabük İki Gündür Yanıyor: Yemyeşil Ormanlar Küle Döndü - Resim : 2

İKİ GÜNDÜR YANIYOR

Yangına, dün bir uçak ve 10 helikopterle gün batımına kadar müdahale edildiğini aktaran Yavuz, 170’e yakın araç ve yaklaşık 650 görevli ile gönüllünün bölgede görev aldığını bildirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin yeniden başladığını, şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

Karabük İki Gündür Yanıyor: Yemyeşil Ormanlar Küle Döndü - Resim : 3

80 EV TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Yangın nedeniyle dün Yeşilköy’de güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 80 hane tahliye edilmişti. Vali Yavuz, riskin büyük ölçüde azalmasının ardından vatandaşların evlerine güvenli şekilde döndüğünü açıkladı. Yangının büyük ölçüde çevrelendiğini belirten Yavuz, yalnızca bir noktada müdahalenin sürdüğünü ve gün içinde bu bölgenin de kontrol altına alınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Karabük İki Gündür Yanıyor: Yemyeşil Ormanlar Küle Döndü - Resim : 4

Karabüklülere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yavuz, ormanların toplum olarak korunmasının önemine değindi. “Geçmişten miras aldığımız ormanları gelecek nesillere aktarmalıyız” diyen Yavuz, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

Karabük İki Gündür Yanıyor: Yemyeşil Ormanlar Küle Döndü - Resim : 5

Karabük'te yanan alanlar dronla görüntülendi. Yemyeşil ormanların küle döndüğü görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler
Karabük Yangın
