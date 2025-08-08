Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, 5 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişinin yakalandığı öğrenildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçalarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyonlarında 3 bin 97 adet sentetik ecza, 21,50 gram metamfetamin, 13 gram skunk, 2 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

5 şahıs yakayı ele verdi.

Kaynak: İHA