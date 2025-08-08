Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, 5 Kişi Yakalandı
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 5 kişinin yakalandığı öğrenildi. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişinin yakalandığı öğrenildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçalarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyonlarında 3 bin 97 adet sentetik ecza, 21,50 gram metamfetamin, 13 gram skunk, 2 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
5 şahıs yakayı ele verdi.
Kaynak: İHA
