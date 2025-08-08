Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, 5 Kişi Yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 5 kişinin yakalandığı öğrenildi. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, 5 Kişi Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişinin yakalandığı öğrenildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçalarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyonlarında 3 bin 97 adet sentetik ecza, 21,50 gram metamfetamin, 13 gram skunk, 2 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

5 şahıs yakayı ele verdi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
EYT'yi Kaçıranlar Üzülmeyin! Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu, İşte Bu Fırsattan Yararlanacak Kişiler... Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu
Muğla'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı Muğla'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı
Süper Lig'de Yılın Bombası! Sergen Yalçın Yeşil Sahalara Geri Dönüyor, Hoş Geldin Yuvana Süper Lig'de Yılın Bombası! Yeşil Sahalara Geri Dönüyor
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu
Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım Geldi! SGK Uygulaması İptal Edildi Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi SGK'nın Uygulamasını İptal Etti
Araç Sahiplerine Bu Sefer Güzel Haber: Petrol Fiyatları Çok Sert Düştü, Akaryakıta İndirim Gözüktü Akaryakıta İndirim Gözüktü
Damlaya Damlaya Ev İçin Son Çağrı! Ne Faiz Ne Kredi Derdi Var, Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün
MEB'den 21 Özel Okula Neşter! Ruhsatları İptal Edildi MEB'den 21 Özel Okula Neşter