Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı
Gaziantep'te bir otomobilde yapılan aramada 5 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, bir otomobilde yaptıkları aramada 5 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
