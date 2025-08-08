Muğla'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen feci kaza yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Muğla'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Muslihittin Mahallesi Camcı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 DB 586 plakalı motosiklet sağdan gelirken, 48 AKU 638 plakalı otomobil yokuş aşağı inerken çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri, kazanın meydana geldiği yokuşun yönünün kısa süre önce değiştirildiğini belirttiler.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bakanlıktan Milyonlarca Çiftçiye Müjde: 116 Milyon Liralık Ödeme Hesaplara Yatırılıyor, Hemen Kontrol Edin Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara yatıyor
Antalya’da Eş Zamanlı Operasyonda Aranan 171 Şüpheli Yakalandı Antalya’da Eş Zamanlı Operasyonda Aranan 171 Şüpheli Yakalandı
Ölü Bulunmuştu: Üniversiteli Teslime, Anne ve Babası İçin Uzaklaştırma Kararı Almış Ölü Bulunmuştu: Teslime, Anne ve Babası İçin Uzaklaştırma Kararı Almış
Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun Galatasaray'da Gençlik Aşısı
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı
Elazığ'da 'Pestisit' Kontrolleri, Tek Tek Denetleniyor Elazığ'da 'Pestisit' Kontrolleri, Tek Tek Denetleniyor
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu
Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım Geldi! SGK Uygulaması İptal Edildi Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi SGK'nın Uygulamasını İptal Etti
Araç Sahiplerine Bu Sefer Güzel Haber: Petrol Fiyatları Çok Sert Düştü, Akaryakıta İndirim Gözüktü Akaryakıta İndirim Gözüktü
Damlaya Damlaya Ev İçin Son Çağrı! Ne Faiz Ne Kredi Derdi Var, Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün
MEB'den 21 Özel Okula Neşter! Ruhsatları İptal Edildi MEB'den 21 Özel Okula Neşter