Malatya Yeşilyurt’ta Sanayi Sitesinde Hırsızlık Girişimi Kamerada

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Sanayi Sitesi’nde, 4 Ağustos Pazartesi gecesi hırsızlık girişimi yaşandı. Gece saatlerinde meydana gelen olay, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kimliği belirsiz bir şüphelinin sanayi sitesinde park halinde bulunan araçları tek tek kontrol ettiği ve bazı araçların kapılarını zorlayarak açmaya çalıştığı görüldü.

Zanlının, özellikle lüks bir aracın kapısını açmak için uzun süre uğraştığı, ardından başka bir aracın kapısını açmayı başardığı kameralara yansıdı. Ancak araçlarda değerli bir eşya bulamayan şüpheli, olay yerinden eli boş ayrıldı. Sanayi sitesinde esnaflık yapan Abdulsamet Ereyabakan, yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ereyabakan, şüphelinin araçlardan herhangi bir şey çalamadığını, ancak kapıları zorlaması nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldiğini belirtti. Bölgede birden fazla aracı hedef alan zanlının rahat tavırları dikkat çekerken, esnaf, şüpheli hakkında şikayetçi olduklarını ifade etti. Polis, güvenlik kameralarını incelemeye alarak zanlının kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA