Malatya Yeşilyurt’ta Sanayi Sitesinde Hırsızlık Girişimi Kamerada

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Sitesi’nde gece saatlerinde bir hırsız, park halindeki araçları hedef aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, zanlının araç kapılarını zorlayarak açmaya çalıştığı anlar kaydedildi. Herhangi bir çalıntı malzeme olmasa da araçlarda maddi hasar oluştu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Sanayi Sitesi’nde, 4 Ağustos Pazartesi gecesi hırsızlık girişimi yaşandı. Gece saatlerinde meydana gelen olay, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kimliği belirsiz bir şüphelinin sanayi sitesinde park halinde bulunan araçları tek tek kontrol ettiği ve bazı araçların kapılarını zorlayarak açmaya çalıştığı görüldü.

Malatya Yeşilyurt’ta Sanayi Sitesinde Hırsızlık Girişimi Kamerada - Resim : 1

Zanlının, özellikle lüks bir aracın kapısını açmak için uzun süre uğraştığı, ardından başka bir aracın kapısını açmayı başardığı kameralara yansıdı. Ancak araçlarda değerli bir eşya bulamayan şüpheli, olay yerinden eli boş ayrıldı. Sanayi sitesinde esnaflık yapan Abdulsamet Ereyabakan, yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ereyabakan, şüphelinin araçlardan herhangi bir şey çalamadığını, ancak kapıları zorlaması nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldiğini belirtti. Bölgede birden fazla aracı hedef alan zanlının rahat tavırları dikkat çekerken, esnaf, şüpheli hakkında şikayetçi olduklarını ifade etti. Polis, güvenlik kameralarını incelemeye alarak zanlının kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Tüm Mahalleyi Şoke Eden Hırsızlık: Çaldığı Motosiklet Arızalandı, Yenisini ÇaldıTüm Mahalleyi Şoke Eden Hırsızlık: Çaldığı Motosiklet Arızalandı, Yenisini ÇaldıGüncel

Hırsızları Duvar Yazısıyla UyardıHırsızları Duvar Yazısıyla UyardıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Malatya Hırsız
Son Güncelleme:
İnegöl’de Freni Patlayan Kamyon Dehşet Saçtı İnegöl’de Freni Patlayan Kamyon Dehşet Saçtı
Fenerbahçe'de Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Deprem! Mourinho 24 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti: Gözüm Seni Görmesin 24 Milyon Euroluk Yıldızın Bileti Kesildi
Kastamonu’da Motosikletli Trafik Timinden Uyuşturucu Operasyonu Kastamonu’da Motosikletli Trafik Timinden Uyuşturucu Operasyonu
Araç Sahiplerine Bu Sefer Güzel Haber: Petrol Fiyatları Çok Sert Düştü, Akaryakıta İndirim Gözüktü Akaryakıta İndirim Gözüktü
ÇOK OKUNANLAR
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?