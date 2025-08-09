Kastamonu’da Motosikletli Trafik Timinden Uyuşturucu Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu’da motosikletli trafik timlerinin gerçekleştirdiği denetimde, plakasının çamurla kapatıldığı fark edilen bir motosiklet durduruldu. Şüphe üzerine yapılan aramada, motosikletteki iki şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli trafik timleri, Cumhuriyet Caddesi’nde rutin denetim yaparken plakasının okunmadığı bir motosikleti fark etti. Kontrol için durdurulan motosikletin plakasının çamurla kapatıldığı tespit edildi. Şüpheli durum üzerine motosiklette bulunan O.M. ve C.K. adlı şahısların üst araması yapıldı. Aramalar sonucunda, şüphelilerden birinin üzerinde 11 paket halinde 11,04 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanımına yarayan 2 adet cam düzenek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 24 bin 215 TL nakit para bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan O.M. ve C.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, hakim tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

