Kastamonu’da Motosikletli Trafik Timinden Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu’da motosikletli trafik timlerinin durdurduğu şüpheli motosiklette uyuşturucu madde ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Kastamonu’da Motosikletli Trafik Timinden Uyuşturucu Operasyonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu’da motosikletli trafik timlerinin gerçekleştirdiği denetimde, plakasının çamurla kapatıldığı fark edilen bir motosiklet durduruldu. Şüphe üzerine yapılan aramada, motosikletteki iki şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli trafik timleri, Cumhuriyet Caddesi’nde rutin denetim yaparken plakasının okunmadığı bir motosikleti fark etti. Kontrol için durdurulan motosikletin plakasının çamurla kapatıldığı tespit edildi. Şüpheli durum üzerine motosiklette bulunan O.M. ve C.K. adlı şahısların üst araması yapıldı. Aramalar sonucunda, şüphelilerden birinin üzerinde 11 paket halinde 11,04 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanımına yarayan 2 adet cam düzenek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 24 bin 215 TL nakit para bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan O.M. ve C.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, hakim tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, 5 Kişi YakalandıSamsun'da Uyuşturucu Operasyonu, 5 Kişi YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kastamonu
Fatih’te Yolcu Seçen Taksiciye Ceza Yağdı Fatih’te Yolcu Seçen Taksiciye Ceza Yağdı
İnegöl’de Freni Patlayan Kamyon Dehşet Saçtı İnegöl’de Freni Patlayan Kamyon Dehşet Saçtı
9 Ağustos’ta Hangi Burçlar Şanslı Olacak? 9 Ağustos’ta Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Transferini Resmen Duyurdular: Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor, Yolun Açık Olsun! Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor
ÇOK OKUNANLAR
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?