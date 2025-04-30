Hırsızları Duvar Yazısıyla Uyardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir vatandaş, evinin bahçesinde dolaşan hırsızlara karşı tepkisini duvarına yazdığı mesajla gösterdi. Uzunöz, "Sayın Hırsız, Allah’a yemin ederim, burada karşılaşırsak bir daha hırsızlık yapmayacaksın" şeklinde yazdığı yazıyla hırsızları uyardı.

Son Güncelleme:
Hırsızları Duvar Yazısıyla Uyardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Turan Uzunöz, evinin çevresinde dolaşan hırsızlara ilginç bir yöntemle tepki gösterdi. Cemaliye Mahallesi Fidanlık mevkisinde ikamet eden Uzunöz, evinin bahçesine giren ve bazı eşyalarını almaya çalışan kişilere karşı, bahçe duvarına yazı yazarak uyarıda bulundu. Duvara, “Sayın Hırsız, Allah’a yemin ederim, burada karşılaşırsak. Bir daha hırsızlık yapmayacaksın” şeklinde bir not bıraktı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uzunöz, “Yani hiç mi dışarıda bir şey bırakmayayım? İnsanlık hali yani hiç mi dışarıda bir şey unutmayayım? Bahçemde kazmam, küreğim, el arabam her türlü malzemem var. Kapıyı gelmiş zorlamış, birkaç şey almış gitmiş, bazılarını alamadan gitmiş. Emniyetimiz de devamlı burada devriye atıyor, görevini yapıyor ama bunlar yine de burada dolaşıyor. Yani artık ben de duvara yazmakla çareyi buldum. Belki mesajımı almışlardır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hırsız Hırsızlık Tekirdağ
Son Güncelleme:
Ankara'da Toplu Taşımaya 1 Mayıs Düzenlemesi Ankara'da Toplu Taşımaya 1 Mayıs Düzenlemesi
Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul’un Deprem Haritasını Paylaştı: Evinizin Yerini Bulup Değerlendirin Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul’un Deprem Haritasını Paylaştı: Evinizin Yerini Bulup Değerlendirin
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
ÇOK OKUNANLAR
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor: 15 TL Yerine 4 bin 423 Lira Ödemeyin! Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor
SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam
Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu
İyi Kurbanlık Nasıl Seçilir? Hayvanın Etli mi Yoksa Yağlı mı Olduğu Böyle Belli Oluyor İyi Kurbanlık Nasıl Seçilir? Hayvanın Etli mi Yoksa Yağlı mı Olduğu Böyle Belli Oluyor