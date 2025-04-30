Hırsızları Duvar Yazısıyla Uyardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Turan Uzunöz, evinin çevresinde dolaşan hırsızlara ilginç bir yöntemle tepki gösterdi. Cemaliye Mahallesi Fidanlık mevkisinde ikamet eden Uzunöz, evinin bahçesine giren ve bazı eşyalarını almaya çalışan kişilere karşı, bahçe duvarına yazı yazarak uyarıda bulundu. Duvara, “Sayın Hırsız, Allah’a yemin ederim, burada karşılaşırsak. Bir daha hırsızlık yapmayacaksın” şeklinde bir not bıraktı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uzunöz, “Yani hiç mi dışarıda bir şey bırakmayayım? İnsanlık hali yani hiç mi dışarıda bir şey unutmayayım? Bahçemde kazmam, küreğim, el arabam her türlü malzemem var. Kapıyı gelmiş zorlamış, birkaç şey almış gitmiş, bazılarını alamadan gitmiş. Emniyetimiz de devamlı burada devriye atıyor, görevini yapıyor ama bunlar yine de burada dolaşıyor. Yani artık ben de duvara yazmakla çareyi buldum. Belki mesajımı almışlardır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA