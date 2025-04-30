Ankara'da Toplu Taşımaya 1 Mayıs Düzenlemesi

Ankara'da 1 Mayıs'ta kentteki toplu taşıma hizmetinin ücretsiz verileceğini duyuran EGO Genel Müdürlüğü, otobüs ve raylı sistem hatlarında seferlerin hafta sonu programına göre hizmet vereceğini açıkladı.

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Ankara'da Toplu Taşımaya 1 Mayıs Düzenlemesi

EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara'daki toplu taşıma hizmetinin ücretsiz şekilde verileceğini açıkladı.

Genel müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruda, otobüs ve raylı sistem hatlarında, hafta sonu uygulanan sefer tarifesinin uygulanacağı belirtildi.

EGO ayrıca, 1 Mayıs'ta otobüslerin hareket saatleri ve güzergahlarına dair bilgi almak isteyen vatandaşların EGO'nun mobil uygulamasını ve internet sitesi üzerinden bu bilgilere erişebileceğini not düştü.

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Kaynak: AA

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1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
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