Ankara'da Toplu Taşımaya 1 Mayıs Düzenlemesi
Ankara'da 1 Mayıs'ta kentteki toplu taşıma hizmetinin ücretsiz verileceğini duyuran EGO Genel Müdürlüğü, otobüs ve raylı sistem hatlarında seferlerin hafta sonu programına göre hizmet vereceğini açıkladı.
EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara'daki toplu taşıma hizmetinin ücretsiz şekilde verileceğini açıkladı.
Genel müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruda, otobüs ve raylı sistem hatlarında, hafta sonu uygulanan sefer tarifesinin uygulanacağı belirtildi.
EGO ayrıca, 1 Mayıs'ta otobüslerin hareket saatleri ve güzergahlarına dair bilgi almak isteyen vatandaşların EGO'nun mobil uygulamasını ve internet sitesi üzerinden bu bilgilere erişebileceğini not düştü.
Kaynak: AA
Son Güncelleme:
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025: Mayıs Celbi Askerlik Yerleri Belli Oldu! MSB Askerlik Sınıflandırma