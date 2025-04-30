FETÖ'nün Tıp Yapılanmasına Operasyon: 18 Doktor Gözaltına Alındı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün tıp alanındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında görevde olanların da bulunduğu 18 doktor gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, örgütün Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) hazırlık amacıyla kurduğu sözde çalışma yurtlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürüttü. İtirafçı beyanları, Bank Asya hesap hareketleri, ardışık arama kayıtları ve örgütün hücre tipi yapılandırmalarına dair deliller doğrultusunda, TUS kampı adı altında örgüte destek verdikleri belirlenen 18 doktorun kimlikleri tespit edildi. 27 Nisan'da İstanbul merkezli olarak Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 DOKTOR GÖZALTINDA

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, gözaltına alınan 18 kişi İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek haklarında adli işlem başlatıldı.

FETÖ OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Öte yandan, bu sabah saatlerinde FETÖ terör örgütüne yönelik 42 ilde eş zamanlı çok sayıda operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yaptığı açıklamada FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 169 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ'nün güncel, finans, öğrenci, emniyet mahrem ve askeri mahrem yapılanmaları içinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Ayrıca sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları, ankesörlü telefonlarla örgüt yöneticileriyle irtibatta bulundukları ve sınav mülakatlarında örgüt tarafından 'avantajlı' olarak kodlandıkları belirtildi. Şüpheliler arasında örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarının da bulunduğu açıklandı.

Yerlikaya açıklamasında, operasyonlarda yalnızca örgüt yapılanmasında aktif görev alanların değil, aynı zamanda daha önce haklarında ifade ve teşhis bulunan, kesinleşmiş hapis cezası ya da aranma kaydı olan kişilerin de yakalandığını söyledi.

Adana, Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin de aralarında olduğu toplam 42 ilde düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile örgütsel doküman ve dijital materyaller de ele geçirildi.

Kaynak: İHA