FETÖ Kumpasını Onayan Yargıçlar Yüce Divan'da Yargılandı

FETÖ Balyoz Davası kumpasından yargılanan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyeleri Yüce Divan önüne bir kez daha çıktı. Tanıklar kendilerine yöneltilen "2011 yılındaki Yargıtay atamalarında cemaatin karar verdiği" yönünde soruların sorulması üzerine bir bilgileri olmadığını iddia etti.

FETÖ Kumpasını Onayan Yargıçlar Yüce Divan'da Yargılandı

FETÖ’nün Balyoz Davası kumpasının yargıçlarından eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi 5 kişinin Yüce Divan’da yargılanmasına bugün devam edildi. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda görülen davaya başka suçtan tutuklu bulunan Ahmet Toker video konferans ile bağlanırken diğer sanıklar Ekrem Ertuğrul, Abdurrahman Kavun ve Hamza Yaman ile bazı müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma salonunda hazır bulunmayan firari sanık Fikriye Şentürk hakkındaki yakalama kararı devam ettirildi.

Yüce Divan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’nın dava dosyasına gelen belgelerin okunmasıyla başladı. Ardından tanıklar dinlendi.

'BİLGİMİZ YOK' SAVUNMASI

Yargıtay Başkanı ve Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca tanık sıfatıyla duruşmada yer aldı. Akarca, Yargıtay üye seçimlerinin 2011 yılında cemaatin talimatıyla yapıldığı, üyelerin nerede görev alacağının da bu şekilde belirlendiği iddialarına ilişkin bilgisi olmadığını belirtti.

Emekli Yargıtay üyelerinden tanık Ali Sezgin de söz konusu görev dağılımına ilişkin toplantılardan bilgisi olmadığını söyledi.

Müştekiler ise davanın zaman aşımına duyması endişesi duyduklarını ve bir an önce adil bir karar verilmesi gerektiğini bildirdi.

Savcılık makamının görüşünün alınmasının ardından Yüce Divan heyeti, ara kararlarını açıkladı.

Buna göre, firari sanık Fikriye Şentürk hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanabilmesi için savcılık makamına gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmedildi. Duruşma, 22 Mayıs'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası Yargıtay 9. Ceza Dairesi eski başkanı Ekrem Ertuğrul hakkında "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis verilmiş, bu cezanın bozulması üzerine yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

"FETÖ üyeliği" suçundan yargılanan eski yüksek yargıçlar Hamza Yaman 11 yıl, Ahmet Toker 14 yıl 3 ay, Abdurrahman Kavun 8 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmış, Fikriye Şentürk ise hakkındaki yakalama kararına rağmen bulunamamıştı.

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları, Anayasa'nın 148. maddesine göre, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.

FETÖ'den İhraç Öğretim Üyesi TutuklandıFETÖ'den İhraç Öğretim Üyesi TutuklandıYurttan Haberler

Yunanistan'a Kaçmaya Çalışıyorlardı! 2 FETÖ'cü YakalandıYunanistan'a Kaçmaya Çalışıyorlardı! 2 FETÖ'cü YakalandıYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
FETÖ Kumpas
Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu
Nişanlısına Hediye Hazırlarken Dehşeti Yaşadı: Sprey Boya Bomba Gibi Patladı Nişanlısına Hediye Hazırlarken Dehşeti Yaşadı: Sprey Boya Bomba Gibi Patladı
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
Gözaltına Alınan Fotoğraf Sanatçısı Murat Germen Serbest Bırakıldı Sanatçı Murat Germene 'Boykot' Gözaltısı
ÇOK OKUNANLAR
Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor
Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor Ünlü Reçel ve Sos Markası Acil Toplatılıyor
Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk
Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor
Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor