FETÖ Kumpasını Onayan Yargıçlar Yüce Divan'da Yargılandı

FETÖ’nün Balyoz Davası kumpasının yargıçlarından eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi 5 kişinin Yüce Divan’da yargılanmasına bugün devam edildi. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda görülen davaya başka suçtan tutuklu bulunan Ahmet Toker video konferans ile bağlanırken diğer sanıklar Ekrem Ertuğrul, Abdurrahman Kavun ve Hamza Yaman ile bazı müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma salonunda hazır bulunmayan firari sanık Fikriye Şentürk hakkındaki yakalama kararı devam ettirildi.

Yüce Divan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’nın dava dosyasına gelen belgelerin okunmasıyla başladı. Ardından tanıklar dinlendi.

'BİLGİMİZ YOK' SAVUNMASI

Yargıtay Başkanı ve Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca tanık sıfatıyla duruşmada yer aldı. Akarca, Yargıtay üye seçimlerinin 2011 yılında cemaatin talimatıyla yapıldığı, üyelerin nerede görev alacağının da bu şekilde belirlendiği iddialarına ilişkin bilgisi olmadığını belirtti.

Emekli Yargıtay üyelerinden tanık Ali Sezgin de söz konusu görev dağılımına ilişkin toplantılardan bilgisi olmadığını söyledi.

Müştekiler ise davanın zaman aşımına duyması endişesi duyduklarını ve bir an önce adil bir karar verilmesi gerektiğini bildirdi.

Savcılık makamının görüşünün alınmasının ardından Yüce Divan heyeti, ara kararlarını açıkladı.

Buna göre, firari sanık Fikriye Şentürk hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanabilmesi için savcılık makamına gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmedildi. Duruşma, 22 Mayıs'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası Yargıtay 9. Ceza Dairesi eski başkanı Ekrem Ertuğrul hakkında "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis verilmiş, bu cezanın bozulması üzerine yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

"FETÖ üyeliği" suçundan yargılanan eski yüksek yargıçlar Hamza Yaman 11 yıl, Ahmet Toker 14 yıl 3 ay, Abdurrahman Kavun 8 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmış, Fikriye Şentürk ise hakkındaki yakalama kararına rağmen bulunamamıştı.

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları, Anayasa'nın 148. maddesine göre, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.

Kaynak: AA