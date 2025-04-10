Gözaltına Alınan Fotoğraf Sanatçısı Murat Germen Serbest Bırakıldı

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, dün akşam 19.55 sıralarında eşiyle birlikte yurt dışından ülkeye döndüğü sırada gözaltına alınarak Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Geceyi emniyette geçiren Germen, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Murat Germen hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme' suçlamalarıyla işlem yapıldığı bildirildi. Savcılığa ifade veren Germen, serbest bırakıldı.

MURAT GERMEN KİMDİR?

1956 yılında dünyaya gelen sanatçı, eğitim ve arşivci Murat Germen, Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini tamamlayarak bu dereceyi Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı. Germen’in, fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat alanında birçok basılı ve çevrimiçi yayını mevcut.

Aşırı kentleşme ve soylulaştırmanın etkileri, mülkiyet-mülksüzleştirme, kent hakları, iklim krizi gibi konular hakkında çalışan Germen, Skira (İtalya) ve MASA’dan (Türkiye) olmak üzere iki adet monografik kitap yayımladı. Germen'in seksenin üzerinde kişisel-karma sergiye katkıda bulunduğu da biliniyor.

Hikmet’in kız kardeşi Samiye Yaltırım’ın torunu Ayşe Yaltırım'ın oğlu olan Murat Germen, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri veriyor.

Kaynak: ANKA