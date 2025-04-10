Gözaltına Alınan Fotoğraf Sanatçısı Murat Germen Serbest Bırakıldı

Dün yurt dışından dönerken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme' suçlamalarıyla Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığa ifade veren Germen, serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Gözaltına Alınan Fotoğraf Sanatçısı Murat Germen Serbest Bırakıldı

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, dün akşam 19.55 sıralarında eşiyle birlikte yurt dışından ülkeye döndüğü sırada gözaltına alınarak Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Geceyi emniyette geçiren Germen, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Murat Germen hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme' suçlamalarıyla işlem yapıldığı bildirildi. Savcılığa ifade veren Germen, serbest bırakıldı.

Gözaltına Alınan Fotoğraf Sanatçısı Murat Germen Serbest Bırakıldı - Resim : 1

MURAT GERMEN KİMDİR?

1956 yılında dünyaya gelen sanatçı, eğitim ve arşivci Murat Germen, Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini tamamlayarak bu dereceyi Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı. Germen’in, fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat alanında birçok basılı ve çevrimiçi yayını mevcut.

Aşırı kentleşme ve soylulaştırmanın etkileri, mülkiyet-mülksüzleştirme, kent hakları, iklim krizi gibi konular hakkında çalışan Germen, Skira (İtalya) ve MASA’dan (Türkiye) olmak üzere iki adet monografik kitap yayımladı. Germen'in seksenin üzerinde kişisel-karma sergiye katkıda bulunduğu da biliniyor.

Hikmet’in kız kardeşi Samiye Yaltırım’ın torunu Ayşe Yaltırım'ın oğlu olan Murat Germen, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri veriyor.

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel Gözaltına AlındıGazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel Gözaltına AlındıGüncel
Nebahat Çehre'den Tutuklu Öğrenciler İçin Çağrı: Çocuklarımı İçeriden ÇıkarınNebahat Çehre'den Tutuklu Öğrenciler İçin Çağrı: Çocuklarımı İçeriden ÇıkarınGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Gözaltı İstanbul Adliye
Son Güncelleme:
Vatandaşın Mutfak Yangını Dinmiyor: Akli Dengemi Kaybettim Sinirden Stresten Vatandaşın Mutfak Yangını Dinmiyor: Akli Dengemi Kaybettim Sinirden Stresten
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
Ankara’da Camiye Giderken Bıçaklanan Müezzin Yaralandı Ankara’da Camiye Giderken Bıçaklanan Müezzin Yaralandı
Gümüşhane’de Fırtına Felaketi: 20 Evin Çatısı Uçtu Gümüşhane’de Fırtına Felaketi: 20 Evin Çatısı Uçtu
ÇOK OKUNANLAR
Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor
Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor Ünlü Reçel ve Sos Markası Acil Toplatılıyor
Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk
Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor
Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor