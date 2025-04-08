FETÖ'den İhraç Öğretim Üyesi Tutuklandı

Kayseri'de, hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ihraç edilmiş öğretim üyesi yakalandı.

FETÖ'den İhraç Öğretim Üyesi Tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince firari kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda; hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretim üyesi İ.A. saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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