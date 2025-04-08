FETÖ'den İhraç Öğretim Üyesi Tutuklandı
Kayseri'de, hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ihraç edilmiş öğretim üyesi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince firari kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda; hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretim üyesi İ.A. saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.
Kaynak: İHA