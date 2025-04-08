Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan 7 Kişiye Suçüstü

Kırşehir'de 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Kuşkalesi mevkisinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

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Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan 7 Kişiye Suçüstü

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaman ilçesindeki Ömerhacılı köyündeki sit alanında kaçak kazı yapıldığına dair ihbar üzerine çalışma başlattı. Bölgede devriye görevi yürüten ekipler, yapılan kontroller sırasında kazı yapan şahısları belirledi.

Yapılan operasyonda İ.Y., H.Ç., M.P., B.S.., H.B., Y.C. ve L.D. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak kazı alanında yapılan aramada; 1 jeneratör, 1 yılan kamera, 1 su pompası, 1 güneş enerjili projektör lamba, 3 el feneri, 50 metre elektrik kablosu ve 20 metre su hortumu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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