Nişanlısına Hediye Hazırlarken Dehşeti Yaşadı: Sprey Boya Bomba Gibi Patladı

5 Nisan sabahı, Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal Eskipolat Mahallesi'nde dehşet yaşandı. Yazın inşaatlarda çalışan, kış aylarında ise köyünde hayvancılıkla uğraşan 26 yaşındaki Muhammed Yılmaz, nişanlısına kendi elleriyle bir hediye paketi hazırlamak istedi.

Sevgisini tahtaya işlemek istemişti. Ancak boya yapacağı meyve kasasının üstüne uygulamak için aldığı sprey boya çalışmadı.

İçinden boya çıkmayan kutunun donmuş olabileceğini düşünen Yılmaz, içi su dolu bir kabın içinde sprey kutusunu mutfaktaki ocakta ısıtmaya karar verdi. Isıttığı kutuyu eline alıp çalkaladığı anda ise bir bomba gibi patladı.

Muhammed Yılmaz'ın sağ el parmakları, yüzü ve boğazı yanık içinde kaldı. Babası ve kuzeni tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Yangın çıkan evde de hasar oluştu.

'BENİM GİBİ YAPMAYIN'

Olayın ardından konuşan Muhammed Yılmaz dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Nişanlıma hediye paketi yapmak için kasa aldım. Kasaya dekor verebilmek için sprey boya aldım. Spreye bastım fakat içinden boya çıkmadı ben de tüpte sıcak suda ısıtayım belki açılır diye düşündüm. Isıttıktan sonra elime alıp çalkaladığımı biliyorum. O ara patladı.

Evin kapısı penceresi hasar görmüş, yangın da çıkmış. Babam ve kuzenim yanımdaydı, yardım etti, beni hastaneye getirdiler. El parmaklarımda, yüzüm ve boğazımda yanıklar oluştu. Kimse benim yaptığım gibi yapmasın. Eğer spreyden boya çıkmıyorsa sakın ısıtmasın yenisini alsınlar."

Kaynak: DHA