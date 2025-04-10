Nişanlısına Hediye Hazırlarken Dehşeti Yaşadı: Sprey Boya Bomba Gibi Patladı

Erzurum'da nişanlısına hediye hazırlamak isteyen Muhammed Yılmaz, sprey boya kutusunu ısıtınca dehşeti yaşadı. Sprey boya bomba gibi patlayınca Yılmaz, ölümden döndü.

Son Güncelleme:
Nişanlısına Hediye Hazırlarken Dehşeti Yaşadı: Sprey Boya Bomba Gibi Patladı

5 Nisan sabahı, Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal Eskipolat Mahallesi'nde dehşet yaşandı. Yazın inşaatlarda çalışan, kış aylarında ise köyünde hayvancılıkla uğraşan 26 yaşındaki Muhammed Yılmaz, nişanlısına kendi elleriyle bir hediye paketi hazırlamak istedi.

Sevgisini tahtaya işlemek istemişti. Ancak boya yapacağı meyve kasasının üstüne uygulamak için aldığı sprey boya çalışmadı.

Nişanlısına Hediye Hazırlarken Dehşeti Yaşadı: Sprey Boya Bomba Gibi Patladı - Resim : 1

İçinden boya çıkmayan kutunun donmuş olabileceğini düşünen Yılmaz, içi su dolu bir kabın içinde sprey kutusunu mutfaktaki ocakta ısıtmaya karar verdi. Isıttığı kutuyu eline alıp çalkaladığı anda ise bir bomba gibi patladı.

Muhammed Yılmaz'ın sağ el parmakları, yüzü ve boğazı yanık içinde kaldı. Babası ve kuzeni tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Yangın çıkan evde de hasar oluştu.

Nişanlısına Hediye Hazırlarken Dehşeti Yaşadı: Sprey Boya Bomba Gibi Patladı - Resim : 2

'BENİM GİBİ YAPMAYIN'

Olayın ardından konuşan Muhammed Yılmaz dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Nişanlıma hediye paketi yapmak için kasa aldım. Kasaya dekor verebilmek için sprey boya aldım. Spreye bastım fakat içinden boya çıkmadı ben de tüpte sıcak suda ısıtayım belki açılır diye düşündüm. Isıttıktan sonra elime alıp çalkaladığımı biliyorum. O ara patladı.

Evin kapısı penceresi hasar görmüş, yangın da çıkmış. Babam ve kuzenim yanımdaydı, yardım etti, beni hastaneye getirdiler. El parmaklarımda, yüzüm ve boğazımda yanıklar oluştu. Kimse benim yaptığım gibi yapmasın. Eğer spreyden boya çıkmıyorsa sakın ısıtmasın yenisini alsınlar."

Ankara'da Korkutan Doğalgaz PatlamasıAnkara'da Korkutan Doğalgaz PatlamasıGüncel

Bomba Gibi Patladı, Alevler Geceyi AydınlattıBomba Gibi Patladı, Alevler Geceyi AydınlattıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Hediye Erzurum Patlama
Son Güncelleme:
Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık
Gözaltına Alınan Fotoğraf Sanatçısı Murat Germen Serbest Bırakıldı Sanatçı Murat Germene 'Boykot' Gözaltısı
Vatandaşın Mutfak Yangını Dinmiyor: Akli Dengemi Kaybettim Sinirden Stresten Vatandaşın Mutfak Yangını Dinmiyor: Akli Dengemi Kaybettim Sinirden Stresten
Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor
Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor Ünlü Reçel ve Sos Markası Acil Toplatılıyor
Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk
Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor
Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor