Ankara'da Korkutan Doğalgaz Patlaması

Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğalgaz bomba gibi patladı. Korkunç olayda bir kişi yaralandı.

Ankara'da Korkutan Doğalgaz Patlaması

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, sabah saatlerinde yürekler ağza geldi. İşyerinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 50 yaşındaki Emre Ş. yaralandı.

Ankara'da Korkutan Doğalgaz Patlaması - Resim : 1

Korkunç olay saat 08.00 sıralarında bir apartmanda yer alan işyerinde doğalgaz tesisatındaki arıza nedeniyle gerçekleşti. Patlama sonrasında itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İçerideki yaralıya ilk müdahale yapıldıktan sonra Emre Ş., hastaneye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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