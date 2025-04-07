Bandırma'da 4. Kattan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 52 yaşındaki Murat Acar, yaşadığı binanın 4. katından henüz belirlenemeyen bir sebeple beton zemine düştü.

Talihsiz olayın ardından, çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Acar’ı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Murat Acar, hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA