Kontrolden Çıkan Araç Bariyere Çarptı: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere daldı. Korkunç kazada 3 kişi yaralanırken, jandarma inceleme başlattı.

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Kontrolden Çıkan Araç Bariyere Çarptı: 3 Yaralı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki Çobansaray köyü yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil bariyere çarptı.

Aracın sürücüsü M.A.B.’nin henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu olay gerçekleşti. Savrulan araç, bariyerlere çarparak durabildi.

Kontrolden Çıkan Araç Bariyere Çarptı: 3 Yaralı - Resim : 1

Kazada araçta bulunan H.B., S.B. ve V.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları hastanelere sevk etti.

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Kaynak: İHA

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