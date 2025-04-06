Acı Kaza! Baba Oğul Feci Şekilde Can Verdi

Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkiinde, dün gece saat 23.30 sıralarında katliam gibi bir kaza meydana geldi. Ordu istikametine seyir halinde olan Zekeriya Ateş'in (59) yönetimindeki 06 DV 3250 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada Samsun istikametine seyir halinde olan Taner Aydın'ın (33) kullandığı 55 FA 026 plakalı otomobille çarpıştı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle, Zekeriya Ateş ve otomobilinde bulunan Gülcan Ateş (49) ile Taner Aydın ve yanında bulunan Aydın Aydın (58) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan Ateş (24) ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

BABA OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

kazada hayatını kaybeden Aydın Aydın (58) ve oğlu Taner Aydın (33) toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden baba ve oğlu için Çarşamba ilçesi Çerciler Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından baba ve oğlu toprağa verildi.





Kaynak: İHA