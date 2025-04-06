İstanbul'da Sağanak Yağış Zincirleme Kaza Getirdi!

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi. Fatih’te üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu.

İstanbul'da Sağanak Yağış Zincirleme Kaza Getirdi!

İstanbul Fatih Kennedy Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sirkeci istikametinde seyir halindeki 34 SEZ 06 plakalı otomobil sürücüsü Sezai İ. yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki Melih G. kontrolündeki 06 BP 8016 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bunun üzerine hafif ticari araç ise Akan A. kontrolünde Kumkapı Durağı'nda yolcu iniş-binişi için duran 34 HO 2036 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

BİR BİŞİ YARALANDI

Olayda, hafif ticari araçta bulunan G.’nin eşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARAÇLARDA MADDİ HASAR VAR

Kaza nedeniyle 3 araçta da maddi hasar oluşurken trafik polis ekiplerince kontrolü şekilde ilerledi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonrası trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

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