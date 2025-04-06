İmamoğlu Kendisine Açılan Davaları Tek Tek Sıraladı, Cumhurbaşkanı'na Meydan Okudu: 'Korkma, Gel Yarışalım'

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine açılan davaları tek tek sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Bütün bu davaların asıl savcısı olan kişiye sesleniyorum; Seni mertçe yarışa çağırıyorum. Korkma gel yarışalım. Sandıkta bu aziz millet kararını versin. Millet cesaretli ve mert olanı sever. Var mısın?" dedi.

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İmamoğlu Kendisine Açılan Davaları Tek Tek Sıraladı, Cumhurbaşkanı'na Meydan Okudu: 'Korkma, Gel Yarışalım'

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine açılan davaları tek tek sıraladı. İmamoğlu 'asıl savcıya sesleniyorum' diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

HAKKINDAKİ DAVALARI SIRALADI

"Aziz Milletim; aşağıda sıralanmış olan davalar kendi koltuk hırsı için; rakibini devre dışı bırakmak, siyasi yasak getirmek ve millet iradesini gasp etmek için bir avuç hakkaniyetsiz insan tarafından uydurulmuş davalardır:

  • Ordu Havalimanı VIP davası,
  • Seçim iptal etme davası,
  • Büyükçekmece davası,
  • "Ahmak" davası,
  • "İBB'de 550 terörist var" davası,
  • Başsavcıya hakaret davası,
  • Hakkımda usulsüz rapor yazmış bilirkişiye suç duyurusunda bulunmama rağmen benim aleyhime açılan "bilirkişi" davası,
  • Diploma iptali,
  • Boş iddialar, yalan ifadeler ve gizli tanık marifetiyle oluşturulmuş yolsuzluk davası,
  • Uydurma bağlantı iddiaları ile oluşturulmuş terör davası ve kayyum girişimi,

Ve daha nice mesnetsiz soruşturmalar...

'KORKMA GEL YARIŞALIM'

Bütün bu davaların asıl savcısı olan kişiye sesleniyorum; Seni mertçe yarışa çağırıyorum. Korkma gel yarışalım. Sandıkta bu aziz millet kararını versin. Millet cesaretli ve mert olanı sever. Var mısın?

Kaynak: Haber Merkezi

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Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
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