Pendik Gişelerinde Bir Facia Daha: Otomobil, Tırın Altına Girdi! Sürücü Hayatını Kaybetti
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde dehşete düşüren bir kaza daha meydana geldi. Hafif ticari araç, tırın altına girdi. Kısa süre içinde aynı bölgede benzer şekilde iki ayrı ölümlü kazanın yaşanması dikkat çekti.
Pendik’te bulunan Kurnaköy Gişeleri’nde yaşanan facia hafızlardaki yerini korurken bir dehşet haberi daha geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri’nde bir araç, gişelerde ödeme yapan tırın altına girdi. Korkunç kaza saat 08.00 civarı meydana geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeler’den geçiş sırasında bir araç, tırın altına girdi. Araçta bulunan bir kişi feci şekilde can verdi.
NE OLMUŞTU?
Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde 05.04.2025 tarihinde de kaza meydana gelmişti.
Otoyolda hızla gelen bir otomobil, gişelerde bulunan tıra arkadan çarpmıştı. Tırın altına giren otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirmişti.
Çarpmanın etkisiyle otomobil ise hurda yığınına dönmüştü.
Kaynak: DHA-İHA
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