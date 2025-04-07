Gelin ve Damat Düğün Gününde Kabusu Yaşadı

Düğündeki gelin ve damadın evinde yangın çıktı. Damat olay yerine gelin arabasıyla gelirken bir oda küle döndü.

Gelin ve Damat Düğün Gününde Kabusu Yaşadı

Antalya'da gelin ve damat düğünlerinde eğlenirken evlerinde yangın çıktı. Komşular itfaiye ekiplerine haber verdi.

Alevler kısa sürede büyürken bir oda komple yandı ve kullanılamaz hale geldi. Olayı haber alan damat, gelin arabasıyla eve geldi.

Gelin ve Damat Düğün Gününde Kabusu Yaşadı - Resim : 1

Çok üzülen damat ekiplerden bilgi aldıktan sonra düğüne geri döndü.

Ev sahibi çiftin önce evlerinin önünde kutlama yaptığını ardından düğün salonuna geçtiğini anlatan mahalle sakini Müslüm Nar, "Onlar gittikten kısa süre sonra yangın çıktı. Damat ve gelin en mutlu günlerinde mutsuz bir olay yaşadı" dedi.

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Kaynak: AA

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