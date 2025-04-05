Bayat’ta Orman Yangınlarına Karşı Yeni Önlem

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla helikopterlerin kullanımı için özel yangın havuzu inşa edildi.

Bayat’ta Orman Yangınlarına Karşı Yeni Önlem

Bayat Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçenin ormanlık alanlarının yangın riski taşıdığı ve bu kapsamda kurulan yangın havuzunun, helikopterlerin su teminini kolaylaştırarak müdahale hızını artıracağı ifade edildi.
Yetkililer, yangın havuzlarının amacı dışında kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara önemli bir hatırlatmada bulundu. Yaz aylarında bu tür havuzların cazip görünebileceğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu yapılar serinlemek ya da yüzmek için değil, yalnızca yangınla mücadele amacıyla kullanılmalıdır” denildi.

Kaynak: İHA

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