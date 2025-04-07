İstanbul'da Dehşet! 1'i Hamile Kadın, 2 Kişi Öldürüldü

Şişli'de bir apartmanın zemin katındaki daireye giren maskeli saldırganlar, hamile kadın ve yanındaki şahsı silahla vurdu. Hamile kadın ve yanındaki adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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İstanbul'da Dehşet! 1'i Hamile Kadın, 2 Kişi Öldürüldü

Olay, İstanbul'un Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli saldırganlar 5 katlı binanın zemin katındaki daireye girerek, Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurdu.

Silah seslerinin duyulmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Gezer ve Coşkun'un cenazelerinin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenilirken, polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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