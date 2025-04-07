Avukatı Duyurdu! Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, ağır sağlık sorunları nedeniyle tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde yaşam mücadelesi veriyor. Tutuklanmadan önce 3 yılda 4 kez anjiyo olan, kanser hastalığı atlatan, tansiyon, uyku apnesi ve klostrofobisi olan Polat, cezaevinde iki kez fenalaşarak hastane kaldırılırken, beşinci kez anjiyo oldu.

Sağlık sorunları cezaevinde kalmasına elverişli olmamasına rağmen tahliyesine onay verilmeyen Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevki için başvuru yapan avukatı Erkam Erdem, bu sabah sevkin gerçekleştirildiğini duyurdu.

HİPERTANSİYONU DEVAM EDİYOR

Avukat Erkam Erdem, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında "Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor" ifadelerine yer vererek son durumu kamuoyuna açıkladı.

Polat'ın tahliye edilebilmesi için Adli Tıp heyetinin vereceği kararın önemli olduğunu belirten Erdem, katıldığı bir yayında müvekkilinin hipertansiyonunun devam ettiğini vurgulayarak, "En son tansiyonu 19'a 11'di. Bugünkü sevki bekliyordu" dedi.

Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. — Erkam Erdem (@ErkamErdem1) April 7, 2025

İMAMOĞLU'NDAN 'SERBEST BIRAKIN' ÇAĞRISI

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da Mahir Polat'ın sağlık durumu işaret ederek serbest bırakılması yönünde bir çağrıda bulundu. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık sorunları belli olan, kalp hastalığı nedeniyle hapishane koşullarında bulunması hayati tehlike oluşturan, suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inandığımız kardeşimiz, ilim insanı Mahir Polat’ı hâlâ hapiste tutuyorsunuz. Mahir Polat’ı serbest bırakın. Pırıl pırıl gençlerimiz, bayramı ailelerinden uzakta, hapishanede geçirdiler. Serbest bırakın bu tertemiz gençleri, gitsinler sınavlarına girsinler.

'BU NEFRET NEDEN?'

Kimsenin meşru haklarını elinden almayın. Yazıktır, günahtır. Bu vahşi ihtiras, adaletten başka her anlama gelen bu öfke, bu nefret neden? Kime yaranmak için bu kötü uygulamalara devam ediyorsunuz? Yüce Türk yargısına verdiğiniz zarar, artık çok ileri boyuta ulaştı. Hakkaniyetli tüm yargı mensuplarından milletimiz adına açıklama, tepki bekliyoruz."

Sağlık sorunları belli olan, kalp hastalığı nedeniyle hapishane koşullarında bulunması hayati tehlike oluşturan, suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inandığımız kardeşimiz, ilim insanı Mahir Polat’ı hâlâ hapiste tutuyorsunuz. Mahir Polat’ı serbest bırakın.



Pırıl pırıl gençlerimiz,… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 7, 2025

Kaynak: DHA