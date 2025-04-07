Sosyal Medyada Fuhuş Tuzağı: Erkekleri Ağlarına Düşürüp Dehşeti Yaşattılar

Sosyal medya üzerinden erkekleri kandırıp tuzağa düşüren ve tehdit yoluyla gasp eden çeteye baskın yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

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Ankara’da sosyal medya üzerinden kurdukları tuzakla erkekleri kandırarak gasp eden suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye bağlı Gasp Büro ekipleri, üç ay boyunca izini sürdükleri çetenin çarpıcı yöntemini gün yüzüne çıkardı.

Sosyal Medyada Fuhuş Tuzağı: Erkekleri Ağlarına Düşürüp Dehşeti Yaşattılar - Resim : 1

Çete üyeleri sosyal medya üzerinden erkeklerle iletişime geçerek fuhuş vaadinde bulunuyordu. Şüpheli kadınlar, mağdurlarla otel ya da evlerde buluşuyor; kısa bir süre sonra kadınların çağrısıyla olay yerine gelen erkek çete üyeleri, mağdurları tehdit ederek paralarını ve değerli eşyalarını gasp ediyordu.

Sosyal Medyada Fuhuş Tuzağı: Erkekleri Ağlarına Düşürüp Dehşeti Yaşattılar - Resim : 2

Eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda 22 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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