Sosyal Medyada Fuhuş Tuzağı: Erkekleri Ağlarına Düşürüp Dehşeti Yaşattılar

Ankara’da sosyal medya üzerinden kurdukları tuzakla erkekleri kandırarak gasp eden suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye bağlı Gasp Büro ekipleri, üç ay boyunca izini sürdükleri çetenin çarpıcı yöntemini gün yüzüne çıkardı.

Çete üyeleri sosyal medya üzerinden erkeklerle iletişime geçerek fuhuş vaadinde bulunuyordu. Şüpheli kadınlar, mağdurlarla otel ya da evlerde buluşuyor; kısa bir süre sonra kadınların çağrısıyla olay yerine gelen erkek çete üyeleri, mağdurları tehdit ederek paralarını ve değerli eşyalarını gasp ediyordu.

Eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda 22 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA