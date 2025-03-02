Otelleri Fuhuş Yuvasına Çevirdiler: Ahlaksızlıklarını Bakın Nasıl Örttüler

Ankara'da fuhuş için yer temin eden otellere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Otelleri Fuhuş Yuvasına Çevirdiler: Ahlaksızlıklarını Bakın Nasıl Örttüler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında fuhuş için yer temin eden otellere operasyon düzenlendi. Ahlak büro ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da fuhşa yer temini sağlayan otellere yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sonucu "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik çalışma başlattı.

Ahlak büro ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 otel incelemeye alınırken otellerde çalışan müdür ve sahiplerinden 12 şüpheli fuhşa yer temin ettikleri suçlaması ile savcılığa sevk edildi.

Otelleri Fuhuş Yuvasına Çevirdiler: Ahlaksızlıklarını Bakın Nasıl Örttüler - Resim : 1

MÜHÜRLERİ 'TADİLAT NEDENİYLE KAPALIYIZ' YAZISIYLA ÖRTTÜLER

Mağdurlar, ifadelerinde otel görevlilerin konaklama başına pay aldığını iddia ettiler. Fuhuşla Mücadele Komisyonun aldığı karar gereğince 4 otel mühürlenerek kapısına kilit vuruldu. Otellerin, mühürlenen kapılara "tadilat nedeniyle kapalıyız" afişleri asarak mühürleri örttüğü görüldü. Ayrıca 30’dan fazla mağdur kadın kurtarıldı.

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Kaynak: İHA

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