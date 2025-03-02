O Bankada Hesabı Olanlar Yaşadı! Ramazan'a Özel 1200 Lira Yatırılacak

KAMPANYANIN AYRINTILARI

Garanti BBVA’nın Ramazan kampanyasından işçi, memur ve emekliler dahil herkes faydalanabiliyor. Kampanya kapsamında, 22 Şubat - 31 Mart 2025 tarihleri arasında Bonus üye işyerlerinden tek seferde yapılan 2.000 TL ve üzeri gıda alışverişlerinde 80 TL bonus kazanılıyor. Kampanya süresince müşteriler 960 TL’ye kadar bonus biriktirebiliyor.

Buna ek olarak, GarantiPay ile yapılacak her işlemde ekstra 20 TL bonus veriliyor. Böylece toplamda 1.200 TL’ye ulaşmak mümkün.