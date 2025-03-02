O Bankada Hesabı Olanlar Yaşadı! Ramazan'a Özel 1200 Lira Yatırılacak
Ramazan ayına özel olarak bankalar yeni kampanyalarını peş peşe duyurmaya başladı. Bir hamle de Garanti Bankası'ndan geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bankalar müşterilerine özel kampanyalarını duyurmaya başladı. Bu kapsamda Garanti BBVA, Ramazan alışverişlerini kazanca dönüştürecek bir kampanya başlattı. Banka, müşterilerine toplamda 1.200 TL’ye varan bonus kazanma fırsatı sunuyor.
KAMPANYANIN AYRINTILARI
Garanti BBVA’nın Ramazan kampanyasından işçi, memur ve emekliler dahil herkes faydalanabiliyor. Kampanya kapsamında, 22 Şubat - 31 Mart 2025 tarihleri arasında Bonus üye işyerlerinden tek seferde yapılan 2.000 TL ve üzeri gıda alışverişlerinde 80 TL bonus kazanılıyor. Kampanya süresince müşteriler 960 TL’ye kadar bonus biriktirebiliyor.
Buna ek olarak, GarantiPay ile yapılacak her işlemde ekstra 20 TL bonus veriliyor. Böylece toplamda 1.200 TL’ye ulaşmak mümkün.
BONUS KULLANIM SÜRESİ VE KOŞULLARI NELER?
Kampanya müşteri bazlı olup, her müşteri en fazla 1.200 TL bonus kazanabiliyor.
Kazanılan bonuslar 3 Nisan - 3 Mayıs 2025 tarihleri arasında kullanılabilecek.
4 Mayıs 2025 itibarıyla kullanılmayan bonuslar geri alınacak.
Kampanya, Garanti BBVA Bonus, Money Bonus, Bonus Flexi, Bonus Genç, Paracard Bonus, Bonus Business, Easy ve Troy logolu kredi ve banka kartlarıyla yapılan alışverişlerde geçerli olacak.
Sanal ve ek kartlar da kampanyaya dahil edilecek.