Soğuk Havadan Bitkin Düşen Leylek Tedaviye Alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evin bahçesinde bitkin bulunan leylek, tedavi için Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne teslim edildi. EKODOSD ve Doğa Koruma ekiplerinin müdahalesiyle bulunan leyleğe "Garip" adı verilirken, iklim değişikliğinin bu tür olaylar üzerindeki etkisi vurgulandı.

Soğuk Havadan Bitkin Düşen Leylek Tedaviye Alındı

Aydın’ın Söke ilçesinde bir evin bahçesinde bitkin halde bulunan leylek, tedavi altına alındı. Karaatlı Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Çiftçi, bulduğu leyleği Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne bildirdi. Dernek üyeleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, leyleği tedavi edilmesi için Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne teslim etti.

Leyleğe "Garip" adını verdiklerini belirten Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, iklim değişikliğinin biyolojik canlılar üzerinde büyük etkiler yarattığını ifade etti. Onmuş, hava sıcaklıklarının ani değişimlerinin leyleği zor durumda bıraktığını ve erken gelmesine rağmen soğuk hava nedeniyle problem yaşadığını belirtti.

Kaynak: AA

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