Ev Alma Komşu Al! En Geçimsiz İnsanlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor

Yeni bir yere taşınırken sadece evin konumu ve yapısı değil, komşuların nasıl insanlar olduğu da büyük önem taşır.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Ev Alma Komşu Al! En Geçimsiz İnsanlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor

Bazı komşular hayatınızı güzelleştirebilirken, bazıları tam anlamıyla bir kâbusa dönüşebiliyor. Uzman astrologlar, birlikte yaşamanın zor olabileceği burçları sıraladı. Bu 3 burç en geçimsiz burçlar olarak öne çıktı.

Ev Alma Komşu Al! En Geçimsiz İnsanlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 1

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Koç burçları, Zodyak’ın en ateşli ve enerjik burçlarından biridir. Ancak sabırsız ve fevri yapıları, öfkelerini kontrol etmekte zorlanmalarına neden olabilir. Gürültü, düzensizlik veya ani bir rahatsızlık, onların sinirlerini kolayca tetikleyebilir. Örneğin, yüksek sesle müzik çalan bir komşu ya da sürekli havlayan bir köpek, Koç burcunu çileden çıkarabilir ve tartışmalara yol açabilir.

Ev Alma Komşu Al! En Geçimsiz İnsanlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 2

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak burçları, düzen ve disipline düşkünlükleriyle bilinir. Onlar için her şey mükemmel olmalıdır ve çevrelerindeki düzensizlik tahammül sınırlarını zorlayabilir. Örneğin, kapının önündeki paspasın yeri değiştiğinde bile sinirlenebilirler. En küçük detayları bile fark edip şikayet etmekten çekinmezler, bu da komşularıyla aralarında sık sık gerilim yaşanmasına neden olabilir.

Ev Alma Komşu Al! En Geçimsiz İnsanlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 3

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Kova burçları özgürlüğüne düşkün ve sosyal kişilerdir. Eğlenmeyi, organizasyon yapmayı ve anı yaşamayı severler. Ancak onlar için eğlence saati diye bir kavram yoktur! Sabahın erken saatlerinde bile yüksek sesle müzik açabilir, doğum günü partisini haftalarca kutlayabilirler. Bu durum, sessizliği seven komşular için oldukça rahatsız edici olabilir. Ancak kötü niyetle yapmazlar; sadece bunun birini rahatsız edebileceğini düşünmezler.

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