Tekirdağ'da Fuhuş Baskını: 4 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da ekipler fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Gözaltına alınan yedi kişiden dördü tutuklandı.

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Tekirdağ'da Fuhuş Baskını: 4 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ve kumarla mücadele kapsamında 4 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, 17 kadının fuhşa zorlandığı tespit edildi. 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Dört şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da Fuhuş Baskını: 4 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçuyla ilgili ise 5 operasyon düzenlendi. Ekipler, 8 iş yeri sahibine adli işlem uyguladı. Kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye 240 bin 422 lira idari para cezası kesildi.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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