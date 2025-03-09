Tekirdağ'da Fuhuş Baskını: 4 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ve kumarla mücadele kapsamında 4 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, 17 kadının fuhşa zorlandığı tespit edildi. 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Dört şüpheli tutuklandı.

‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçuyla ilgili ise 5 operasyon düzenlendi. Ekipler, 8 iş yeri sahibine adli işlem uyguladı. Kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye 240 bin 422 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA