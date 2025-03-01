Deprem Bölgesinde Fuhuş Skandalıyla Gündeme Gelmişti: Siyasi İlişkileri Dikkat Çekti

AFAD malzemeleriyle fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen Hatay’ın Altınözü ilçesinde skandallar bitmek bilmiyor. Hakkında soruşturma yürütülen D.D. masaj salonunun sahibi Ö.K. ile görevden uzaklaştırılan Altınözü Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nü vekaleten yürüten A.Z. isimli şahsın siyasi ilişkileri dikkat çekici.

'KONTEYNER KENTİ BOŞALTMAYA ÇALIŞTI' İDDİASI

Geçen eylül ayında tasarruf genelgesi kapsamında bazı konteyner kentlerden kamu görevlilerinin çıkması istenmişti. Karar tepki toplayınca uygulama ertelenmiş ancak pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Uygulama için ilk genelge Arsuz’a gönderildi. İddiaya göre Yenişehir Konteyner sorumlusu A.Z. de herhangi bir tebligat gelmemesine rağmen Yenişehir Konteyner Kentteki kamu görevlilerine, barındıkları alanları terk etmeleri yönünde açıklamada bulundu. Durumun şikayet edilmesi üzerine A.Z. topu AFAD’a atmaya çalıştı ancak bir tebligat gösteremeyince de konteyner kentteki insanların tepkisini topladı.

AKP İLÇE BAŞKANLIĞI'NA SIK ZİYARET

A.Z. aynı zamanda siyasilerle de trafiği hızlandırdı. Buna göre A.Z. geçen kasım ayında AKP Altınözü İlçe Başkanlığı'nı 3 defa ziyaret etti. Aynı ay içerisinde A.Z.’nin ardından oğlu da AKP İlçe Başkanlığı’na ziyaretlerde bulundu. Ziyaretten 1 ay sonra ise AKP Altınözü İlçe Başkanı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde makamında A.Z.’ye iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

SAVCILARLA BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

A.Z. isimli şahsın ilçe belediye başkanlığı olan trafiği de dikkat çekici. Yerel seçimlerin ardından kısa süre sonra ilçenin savcılarıyla birlikte A.Z., Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı’ya tebrik ziyaretinde bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI AÇILIŞINI YAPTI

A.Z. ile bağlantısı olduğu iddia edilen masaj salonu işletmecisi Ö.K. isimli şahsın M.S. isimli kişi ile birlikte ortak bir kafe işletmesi açtığı da ortaya çıktı. Geçen temmuz ayında açılan O.C. isimli işletmenin açılışını Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı yaparken, A.Z. isimli şahsın da açılışta olması dikkat çekti. Öte yandan açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Günder ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

MEMUR-SEN ÜYELERİNE İNDİRİM

D.D. isimli fuhuş yapıldığı iddia edilen masaj salonunun sosyal medya hesabından duyurduğu kampanya da dikkat çekti. Buna göre masaj salonu İktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen üyelerine özel indirim yaptı. Söz konusu hesap masaj salonunun 12 Şubat tarihinde “daha iyi hizmet vermek için” tadilata girdiğini ve geçici olarak kapalı olduğunu duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi