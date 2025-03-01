Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...'

Zorlu Holding'de, CEO'lar arasında Ramazan ayı krizi çıktı. Vestel'in CEO'su Ergün Güler, şirket çalışanlarına bir mesaj göndererek Ramazan ayını tebrik etti.

Güler mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: 'Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahşedilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır.'

Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum."

ZORLU CEO'SUNDAN SERT TEPKİ

Şirketin bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal, Ergün Güler'e tüm şirket çalışanlarının da göreceği şekilde tepki gösterdi. Köksal, Güler'e şu mesajı gönderdi:

'KUTLANACAK GÜNLER LİSTEMİZDE YER ALMIYOR'

"Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi