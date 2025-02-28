İki Grup Arasında Kanlı Tartışma! Silahlar Çekildi
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Dehşet veren olayda üç kişi yaralandı.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 18.30 sıralarında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda Ş.T., U.K. ve M.Ş. isimli şahıslar yaralanırken, 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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