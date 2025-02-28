İki Grup Arasında Kanlı Tartışma! Silahlar Çekildi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 18.30 sıralarında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda Ş.T., U.K. ve M.Ş. isimli şahıslar yaralanırken, 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA