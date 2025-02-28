Tadilat İçin Çatıya Çıktı, Metrelerce Yüksekten Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tadilat için çatıya çıkan bir kişi, diğer iş yerinin çatısına geçmeye çalışırken düştü. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

Tadilat İçin Çatıya Çıktı, Metrelerce Yüksekten Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 25. Mobilya Sokak'ta saat 17.30 sıralarında, iş yeri sahibi Ali E. (26) mobilya imalathanesinin çatısına çıktı.

Çatıda tadilat yaparken diğer iş yerinin çatısına geçmeye çalışan adam, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan iş yeri sahibi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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