Marmaris’te Yelken Heyecanı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC ) tarafından gerçekleştirilen geleneksel Trio Cup yelken yarışlarının ikinci turu bugün gerçekleştirildi. Turnuvanın ödül töreni ise Marmaris’te gerçekleştirilecek.

Marmaris’te Yelken Heyecanı

Marmaris körfez içi ve körfez dışında gerçekleştirilen yarış süresince ekipler, rüzgâr ve akıntılarla mücadele ederken kritik tercihleriyle ön plana çıkmak için çaba gösterdi.

rio Cup’a dahil olan her teknede üç yelkencinin dahil olduğu zorlu ama bir o kadar da keyifli geçen parkurun ardından dereceye giren ekipler belirlendi.

Marmaris’te Yelken Heyecanı - Resim : 1

Yarışın neticesinde verilecek ödüllerin takdim edileceği tören ise yarın düzenlenecek. Ödül töreni kapsamında Marmaris Uluslarasarası Yat kulübü ödül törenine ev sahipliği yapacak.

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