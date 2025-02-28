Jandarmadan Samsun’da Uyuşturucu Baskını

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan Samsun’da Uyuşturucu Baskını

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde E.İ. (24) ve E.G.Y. (18) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3 bin 818 adet sentetik ecza hapı ele ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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