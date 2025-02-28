İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı

İzmir'de Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, 25 yaşındaki şüpheli F.Ç.’nin bağlantılı olduğu belirlenen adreste yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan F.Ç.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA