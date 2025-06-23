İsrail-İran Savaşında 11. Gün! İran'dan İsrail'e Çok Sert Misilleme Saldırı

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İsrail'in 13 Haziran'da İran'da üst düzey komutanlar ile çok sayıda nükleer bilim insanını öldürmesiyle başlayan savaşta 11. güne girildi. İran-İsrail savaşına ABD de katıldı. “Sığınak Katili” GBU-57 bombalarıyla havalanan B-2’ler, 37 saatlik uçuşla Fordo dahil üç nükleer tesisi vurdu. Denizaltılar da Tomahawk füzeleriyle İran’ı hedef aldı. “Gece Yarısı Çekici” operasyonunu canlı izleyen ABD Başkanı Trump, zafer mesajları verdi, İran çok sert karşılık vereceklerini bildirdi. İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sürüyor.

İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşananlar...

07.50 TRUMP'TAN 'YOK EDİLDİ' ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, diğer yetkililerin saldırı sonrası "hasar aldığını" söylediği İran'daki 3 nükleer tesis için "yok edildi" ifadesini kullanmanın doğru olduğunu savundu.

Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkililerin açıklamalarıyla çelişen ifadelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Uydu görüntülerinin, İran'daki "tüm nükleer tesislerde muazzam hasar gösterdiğini" belirten Trump, "'Yok edildi' demek doğru bir ifade." dedi. Trump, görüntülerdeki beyaz yapının kayanın derinliğine gömüldüğünü, çatısının dahi yeraltı seviyesinde olduğunu ifade ederek "En büyük hasar, yeraltı seviyesinde oldu. Tam isabet!" ifadesini kullandı.

Öte yandan, New York Times'ın (NYT) edindiği uydu görüntülerinde, Fordo tesisinin "destek binası" olarak adlandırılan beyaz renkli ve dışarıda bulunan binasının saldırıda herhangi bir hasar almadığı ve sığınak delici bombanın giriş yerleri ortaya koyulmuştu. ABD'li bir üst düzey yetkili yaptığı açıklamada, ABD saldırısının Fordo nükleer tesisini yok etmediğini ancak "ciddi şekilde hasar verdiğini" aktarmıştı. Trump, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen saldırı sonrasında bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtirken, Genelkurmay Başkanı Dan Caine dahil çeşitli güvenlik yetkililerinin, bu bölgelerin sadece "hasar aldığını" söylemesi dikkati çekmişti.

07.35 İSRAİL VE İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile ABD'nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıyı görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Saar'ın, İngiliz mevkidaşı Lammy ile telefonda konuştuğu belirtildi. Açıklamada, görüşmede, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısına ilişkin son gelişmelerin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları ile Gazze Şeridi'ndeki esirlerin durumunun ele alındığı kaydedildi.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıyı takdir ettiğini belirten Saar, Washington'un "özgür dünyanın lideri olarak hareket ettiğini" öne sürdü. Saar, Lammy ile görüşmesinde uluslararası toplumu, "İran'ı tutumunu değiştirmeye zorlaması" için harekete geçmeye çağırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile gün içinde telefon görüşmesi gerçekleştiren Lammy, ülkesinin ABD saldırısında herhangi bir rolü veya işbirliği olduğunu reddetmişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

06.20 İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Rusya ile daha ciddi istişareler gerçekleştireceğiz. Bölgedeki mevcut koşullar göz önüne alındığında, yapılan istişarelerin daha hassas ve yakın olması gerekiyor. Putin ile yapacağımız önemli görüşmelerin iki ülkenin yararına olacağından eminim" dedi.

06.15 RUSYA'DAN 'ABD' AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD’nin egemen bir devlet topraklarına saldırısı çatışmada yeni ve tehlikeli bir tırmanmayı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

06.08 İSRAİL'E ATILAN FÜZE YEMEN'DEN GELDİ İDDİASI

Gece saatlerinde İran'dan İsrail'e bir füze atıldığı belirtilirken, Fars Haber Ajansı söz konusu füzenin Yemen'e ait olduğunu öne sürdü.

4.58 MADURO'DAN ABD'YE TEPKİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısını "kesin ve kararlı" şekilde kınadığını bildirdi. Orta Doğu'daki gerginliklerin barışla çözülmesi çağrısında bulunan Maduro, "ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bu kirli saldırısını kesin ve kararlı bir şekilde kınıyorum. Uluslararası hukuk kurallarını, Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal eden ve hatta ABD'nin kendi yasalarını bile hiçe sayan suç teşkil eden bir eylem olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

04.35 İSRAİL BASINI: SON SALVODA BİR FÜZE ATILDI

İsrail ordusu, İran'dan gerçekleştirilen misilleme saldırısındaki füzenin önlendiğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeye karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, Tel Aviv ve çevresinde telefonların siren gibi çaldığı acil durum uyarısıyla sığınaklara gitme talimatı gönderdi. Başkent semalarında saldırı alarmlarının ardından patlama duyuldu. Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede bir füze atıldığını, bunun önlendiğini yazdı. İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu.

03.15 MEKSİKA, URUGUAY VE GUATEMALA'DAN BARIŞ ÇAĞRISI

Meksika, Uruguay ve Guatemala, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısı nedeniyle duydukları endişeyi ifade ederek, barış ve diyalog çağrısında bulundu.

02.50 İRAN'DAN 'KARA LEKE' AÇIKLAMASI

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, "ülkesine saldırının ABD'nin tarihine kara bir leke olarak kaydedildiğini" söyledi.

02.44 TRUMP VE STARMER İRAN'I GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın en kısa sürede müzakere masasına dönmesinin önemini ele aldı.İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Starmer ve Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.Açıklamada, Orta Doğu'daki son durumu ele alan iki liderin, İran’ın nükleer programının küresel güvenlik için bir risk oluşturduğunu belirttiği aktarıldı.ABD'nin bu tehdidi hafifletmek için İran'a karşı harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Liderler, İran'ın nükleer silah geliştirmesine hiçbir zaman izin verilmemesi konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

02.15 ABD'DEN YENİ AÇIKLAMA

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Washington yönetiminin İran'a dün gece düzenlenen hava saldırısının, "nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve İsrail'i korumak" amaçlı olduğunu belirtti.

02.05 ANLAŞMA TEHLİKEDE



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin saldırılarının ardından İran'daki durumun "daha ciddi" bir hal aldığını belirterek, "nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin" çökebileceği uyarısında bulundu.

02.00 TAHRAN'DA HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise yönelik saldırısının ardından, başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan Tahranlılar, İsrail'e saldırıların devam etmesini ve ABD'nin saldırılarına da karşılık verilmesini istedi.

Kalabalık gruplar ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail'e öfkelerini dile getirdi. Göstericiler, sık sık "Savaşacağız, öleceğiz, teslim olmayacağız" sloganları attı. Gösteriye, bazı ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı görüldü.

01.50 ÇİN'DEN ABD'YE TEPKİ

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarının BM Şartı'nı ve İran'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirterek, "Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz." dedi.

01.41 İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

Devrim Muhafızları Ordusuna yakın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'ın bazı kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu. Bu kentlerin, Tebriz, Kirmanşah ve Savocbulağ olduğu ifade edildi. Devlet televizyonu ise İsfahan'ın Necefabad kentinde görevdeki bir ambulansa saldırı düzenlendiğini, 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

01.35 İSRAİL TAHRAN'DA ASKERİ ALT YAPIYI HEDEF ALDI

İsrail ordusu, İran’ın batısı ve başkent Tahran’da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Tahran ile ülkenin batısındaki askeri altyapıyı hedef aldığı iddia edildi.

23.30 TRUMP'TAN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Trump, “'Rejim değişikliği' ifadesini kullanmak siyasi olarak doğru değil, ama eğer mevcut İran rejimi İran’ı yeniden büyük yapmayı başaramıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın ki?" dedi.

22.00 İRAN'DAN MİSİLLEME KARARI

İsrail-İran savaşına ABD’nin dahil olmasına Tahran yönetiminin ,misilleme ve caydırıcı tedbirlerle karşılık vereceği bildirildi. İran Meclisi, Nükleer Anlaşma’dan çekilmeyi gündemine taşırken, ABD’ye karşı “pişmanlık verici” bir misilleme hazırlığı yapıldığı duyuruldu.

İran lideri Hamaney’in Danışmanı Ali Şemhani ise ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, “Tesislerin tamamen yok edildiği varsayılsa bile oyun bitmez çünkü zenginleştirilmiş uranyum elimizde, yerli bilgi birikimi ve siyasi irade hâlâ ayakta” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi