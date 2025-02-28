Samsun’da Araması Olanlara Polis Baskını

Samsun'da 19 suçtan aranması olan ve 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan şüpheli yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Samsun’da Araması Olanlara Polis Baskını

Samsun'da 19 suçtan aranması olan ve 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan şüpheli yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, güveni kötüye kullanma, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından hakkında 19 farklı yakalama müzekkeresi bulunan M.D. (43) isimli şahıs ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin, işlemiş olduğu suçlar dolasıyla toplam 32 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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