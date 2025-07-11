Trump'ın Gümrük Vergisi Kararı, Brezilya'yı Sokağa Döktü

ABD'nin Brezilya ürünlerine yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirmesi ülkede protestolara neden oldu. Lula da Silva, tek taraflı tarife artışlarına karşılık verileceğini açıkladı. Yeni vergi uygulaması 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek

Son Güncelleme:
Trump'ın Gümrük Vergisi Kararı, Brezilya'yı Sokağa Döktü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın Brezilya ürünlerine yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasının ardından, ülkede protestolar başladı. Rio de Janeiro’daki borsa binası önünde toplanan çok sayıda kişi, karara tepki göstererek pankartlar taşıdı. Göstericiler, Trump’ın eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkındaki açıklamalarını da protesto etti.

Trump'ın Gümrük Vergisi Kararı, Brezilya'yı Sokağa Döktü - Resim : 1Protestocular, ABD Başkanı Donald Trump'ın kuklasını ateşe verdi.

1 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Trump’ın açıkladığı yeni vergi kararına göre, Brezilya’dan ithal edilen ürünler 1 Ağustos itibarıyla yüzde 50 oranında tarifeye tabi tutulacak. ABD Başkanı, dolaylı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan ürünlerin ise daha yüksek oranlarla vergilendirileceğini duyurdu.

LULA DA SILVA'DAN TEPKİ

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin tek taraflı vergi artışlarına karşılık verileceğini belirtti. Brezilya’nın, Ekonomik Mütekabiliyet Yasası kapsamında kendi çıkarlarını koruyacak adımlar atacağını ifade eden Lula, ülkesinin egemenliğini ve bağımsızlığını vurguladı.

Trump'ın Gümrük Vergisi Kararı, Brezilya'yı Sokağa Döktü - Resim : 2

Lula, tüm şirketlerin Brezilya yasalarına uymak zorunda olduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle, tek taraflı tarife artışları Brezilya Ekonomik Mütekabiliyet Yasası'na göre ele alınacaktır. Egemenlik, saygı ve Brezilya halkının çıkarlarının sarsılmaz bir şekilde savunulması, dünyayla ilişkilerimizi yönlendiren değerlerdir." dedi. Ayrıca, ABD’nin son 15 yılda Brezilya ile ticarette yaklaşık 410 milyar dolarlık bir fazla verdiğini belirterek bu kararın adil olmadığını savundu.

Trump, Biden'a 'Aptal' Dedi, Yeni Kararını Duyurdu: '1 Ağustos'tan İtibaren...'Trump, Biden'a 'Aptal' Dedi, Yeni Kararını Duyurdu: '1 Ağustos'tan İtibaren...'Dünya
Trump’tan Yeni Ticaret Hamlesi! 12 Ülkeye RestTrump’tan Yeni Ticaret Hamlesi! 12 Ülkeye RestDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Brezilya Donald Trump
Son Güncelleme:
Pakistan'da Felaket Sonrası Acil Alarm! Can Kaybı 87'e Yükseldi Pakistan'da Felaket Sonrası Acil Alarm
Gazze'den Açıklama... 773 Kişi Yardım Kuyruğunda Öldürüldü Gazze'den Açıklama... 773 Kişi Yardım Kuyruğunda Öldürüldü
Sıcak Çarpmasının 7 Belirtisine Dikkat: Sağlık Bakanlığı Uyardı Sıcak Çarpmasının 7 Belirtisine Dikkat: Sağlık Bakanlığı Uyardı
30 Gün Şekeri Bırakın, Farkı Görün! Vücuda Resmen Reset Atıyor 30 Gün Şekeri Bırakın, Farkı Görün! Vücuda Resmen Reset Atıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor
Kocaeli'de Amca Dehşeti! 2 Yeğenini Öldürdü, 1'ini Yaraladı Kocaeli'de Amca Dehşeti
Sır Perdesi Aralandı: 6 Yıldır Aranan Yeliz'i Eski Eşi Öldürmüş! Kemik Parçaları Bulundu Sır Perdesi Aralandı: 6 Yıldır Aranan Yeliz'i Eski Eşi Öldürmüş! Kemik Parçaları Bulundu
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Sağlık Bakanlığı ve 4 Üniversiteye Yeni Atamalar Sağlık Bakanlığı ve 4 Üniversiteye Yeni Atamalar
Terör Örgütü PKK Silah Bırakacak: DEM Parti Heyeti Süleymaniye'de! Resmi Törenle Karşılandılar Terör Örgütü PKK Silah Bırakacak: DEM Parti Heyeti Süleymaniye'de! Resmi Törenle Karşılandılar