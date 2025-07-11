Trump'ın Gümrük Vergisi Kararı, Brezilya'yı Sokağa Döktü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın Brezilya ürünlerine yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasının ardından, ülkede protestolar başladı. Rio de Janeiro’daki borsa binası önünde toplanan çok sayıda kişi, karara tepki göstererek pankartlar taşıdı. Göstericiler, Trump’ın eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkındaki açıklamalarını da protesto etti.

Protestocular, ABD Başkanı Donald Trump'ın kuklasını ateşe verdi.

1 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Trump’ın açıkladığı yeni vergi kararına göre, Brezilya’dan ithal edilen ürünler 1 Ağustos itibarıyla yüzde 50 oranında tarifeye tabi tutulacak. ABD Başkanı, dolaylı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan ürünlerin ise daha yüksek oranlarla vergilendirileceğini duyurdu.

LULA DA SILVA'DAN TEPKİ

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin tek taraflı vergi artışlarına karşılık verileceğini belirtti. Brezilya’nın, Ekonomik Mütekabiliyet Yasası kapsamında kendi çıkarlarını koruyacak adımlar atacağını ifade eden Lula, ülkesinin egemenliğini ve bağımsızlığını vurguladı.

Lula, tüm şirketlerin Brezilya yasalarına uymak zorunda olduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle, tek taraflı tarife artışları Brezilya Ekonomik Mütekabiliyet Yasası'na göre ele alınacaktır. Egemenlik, saygı ve Brezilya halkının çıkarlarının sarsılmaz bir şekilde savunulması, dünyayla ilişkilerimizi yönlendiren değerlerdir." dedi. Ayrıca, ABD’nin son 15 yılda Brezilya ile ticarette yaklaşık 410 milyar dolarlık bir fazla verdiğini belirterek bu kararın adil olmadığını savundu.

Kaynak: Haber Merkezi