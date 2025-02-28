Ekipler Harekete Geçti: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Ekipler 44 kişiyi gözaltına aldı.

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Ekipler Harekete Geçti: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarını hedef alarak 120 ekip ve 250 personel ile operasyon başlattı.

Ekipler Harekete Geçti: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu - Resim : 1

"Şehit İbrahim Birol-1" operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 12 bin 800 sentetik uyuşturucu, 794 uyuşturucu hap, 308,97 gram uyuşturucu madde, 15 tabanca, pompalı tüfek, 713 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler Harekete Geçti: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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