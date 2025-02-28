Ekipler Harekete Geçti: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Ekipler 44 kişiyi gözaltına aldı.
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarını hedef alarak 120 ekip ve 250 personel ile operasyon başlattı.
"Şehit İbrahim Birol-1" operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 12 bin 800 sentetik uyuşturucu, 794 uyuşturucu hap, 308,97 gram uyuşturucu madde, 15 tabanca, pompalı tüfek, 713 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: