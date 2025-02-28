Paravan Şirket Kurup Tefecilik Yapmışlar! 11 Şüpheli Gözaltında

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kurdukları sahte araç kiralama şirketi aracılığıyla tefecilik yapan şüphelileri izlemeye aldı. Uzun süre süren takip sonrası, şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1’i kadın olmak üzere toplam 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve tefecilikle ilgili belgeler ele geçirildi. Sağlık kontrolleri sonrası ifadeleri alınan 3 şüpheli serbest bırakılırken, 1’i kadın 8 kişi ise adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüpheliler, araç kiralama şirketini gizli bir faaliyet olarak kullanarak yüksek faizle kredi verip, karşılığında borçlulara senet imzalattıkları, ayrıca borçluları adliyeye başvurmamaları için tehdit edip baskı uygulayarak tefecilik yaptıkları suçlamasıyla karşı karşıya.

Kaynak: DHA